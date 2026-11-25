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Словения стала лидером среди стран еврозоны по доле владеющих криптовалютой
Словения стала лидером среди стран еврозоны по доле владеющих криптовалютой - 25.11.2026, ПРАЙМ
Словения стала лидером среди стран еврозоны по доле владеющих криптовалютой
Около 17% населения Словении владеет криптовалютой, что является наибольшим показателем среди стран еврозоны, говорится в докладе Европейского центрального... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:09+0300
2026-11-25T15:09+0300
2026-11-25T15:09+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Около 17% населения Словении владеет криптовалютой, что является наибольшим показателем среди стран еврозоны, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В 2024 году этот показатель по стране составлял 15%.
Второе место заняли Австрия, Литва и Люксембург - согласно данным ЕЦБ, криптовалютой в 2026 году владеет по 15% населения в каждой из этих стран. Третье место разделили Нидерланды, Финляндия и Мальта, в этих странах показатель составил 14%.
Наименьшая доля владеющего криптовалютой населения отмечена в Германии, в 2026 году она составила 6%, не изменившись по отношению к 2024 году.
Как следует из статистики ЕЦБ, 66% населения еврозоны, владеющего криптовалютой, используют ее для инвестиций, еще 15% применяют для платежей. Около 18% держат криптовалюту как в качестве инвестиций, так и для платежей.
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финансы, мировая экономика, словения, австрия, литва, ецб
Финансы, Мировая экономика, СЛОВЕНИЯ, АВСТРИЯ, ЛИТВА, ЕЦБ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Около 17% населения Словении владеет криптовалютой, что является наибольшим показателем среди стран еврозоны, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В 2024 году этот показатель по стране составлял 15%.
Второе место заняли Австрия, Литва и Люксембург - согласно данным ЕЦБ, криптовалютой в 2026 году владеет по 15% населения в каждой из этих стран. Третье место разделили Нидерланды, Финляндия и Мальта, в этих странах показатель составил 14%.
Наименьшая доля владеющего криптовалютой населения отмечена в Германии, в 2026 году она составила 6%, не изменившись по отношению к 2024 году.
Как следует из статистики ЕЦБ, 66% населения еврозоны, владеющего криптовалютой, используют ее для инвестиций, еще 15% применяют для платежей. Около 18% держат криптовалюту как в качестве инвестиций, так и для платежей.