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СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала

СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала

Французский производитель премиальных алкогольных напитков Remy Cointreau планирует сократить от 12 до 15% персонала для повышения рентабельности, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:35+0300

2026-11-25T20:35+0300

2026-11-25T20:35+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Французский производитель премиальных алкогольных напитков Remy Cointreau планирует сократить от 12 до 15% персонала для повышения рентабельности, сообщает газета Figaro. "Вслед за публикацией полугодовых финансовых результатов Remy Cointreau сообщила о планах уволить от 12% до 15% сотрудников - это часть новой стратегии группы, рассчитанной на ближайшие пять лет. Сокращения коснутся до 14% персонала во Франции и до 16% - в остальных странах", - пишет Figaro. Отмечается, что общий штат компании насчитывает 1800 сотрудников. Издание указывает, что компания объясняет данное решение необходимостью "адаптации структур и численности персонала", чтобы "привести накладные расходы в соответствие с масштабами компании". Отмечается, что программа добровольного ухода сотрудников уже запущена во Франции. По итогам среды акции компании выросли в цене на 13% после выхода квартального отчета, согласно которому выручка компании за указанный период увеличилась на 4,4%. Remy Cointreau - французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков, образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Штаб-квартира расположена в Париже. Компания известна такими марками алкоголя, как коньяки Remy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, ром Mount Gay, бренди St-Remy и Metaxa, джин The Botanist.

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бизнес, франция, париж