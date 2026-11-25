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СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала
СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала - 25.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Remy Cointreau планирует сократить до 15% персонала
Французский производитель премиальных алкогольных напитков Remy Cointreau планирует сократить от 12 до 15% персонала для повышения рентабельности, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:35+0300
2026-11-25T20:35+0300
2026-11-25T20:35+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Французский производитель премиальных алкогольных напитков Remy Cointreau планирует сократить от 12 до 15% персонала для повышения рентабельности, сообщает газета Figaro.
"Вслед за публикацией полугодовых финансовых результатов Remy Cointreau сообщила о планах уволить от 12% до 15% сотрудников - это часть новой стратегии группы, рассчитанной на ближайшие пять лет. Сокращения коснутся до 14% персонала во Франции и до 16% - в остальных странах", - пишет Figaro.
Отмечается, что общий штат компании насчитывает 1800 сотрудников.
Издание указывает, что компания объясняет данное решение необходимостью "адаптации структур и численности персонала", чтобы "привести накладные расходы в соответствие с масштабами компании". Отмечается, что программа добровольного ухода сотрудников уже запущена во Франции.
По итогам среды акции компании выросли в цене на 13% после выхода квартального отчета, согласно которому выручка компании за указанный период увеличилась на 4,4%.
Remy Cointreau - французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков, образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Штаб-квартира расположена в Париже. Компания известна такими марками алкоголя, как коньяки Remy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, ром Mount Gay, бренди St-Remy и Metaxa, джин The Botanist.
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бизнес, франция, париж
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Французский производитель премиальных алкогольных напитков Remy Cointreau планирует сократить от 12 до 15% персонала для повышения рентабельности, сообщает газета Figaro.
"Вслед за публикацией полугодовых финансовых результатов Remy Cointreau сообщила о планах уволить от 12% до 15% сотрудников - это часть новой стратегии группы, рассчитанной на ближайшие пять лет. Сокращения коснутся до 14% персонала во Франции и до 16% - в остальных странах", - пишет Figaro.
Отмечается, что общий штат компании насчитывает 1800 сотрудников.
Издание указывает, что компания объясняет данное решение необходимостью "адаптации структур и численности персонала", чтобы "привести накладные расходы в соответствие с масштабами компании". Отмечается, что программа добровольного ухода сотрудников уже запущена во Франции.
По итогам среды акции компании выросли в цене на 13% после выхода квартального отчета, согласно которому выручка компании за указанный период увеличилась на 4,4%.
Remy Cointreau - французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков, образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Штаб-квартира расположена в Париже. Компания известна такими марками алкоголя, как коньяки Remy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, ром Mount Gay, бренди St-Remy и Metaxa, джин The Botanist.