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СМЗ начал строительство комплекса для разделения редкоземельных металлов

СМЗ начал строительство комплекса для разделения редкоземельных металлов - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМЗ начал строительство комплекса для разделения редкоземельных металлов

"Соликамский магниевый завод" (СМЗ, входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом") начал строительство комплекса для разделения редкоземельных металлов, | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

промышленность

россия

росатом

соликамский магниевый завод

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом") начал строительство комплекса для разделения редкоземельных металлов, необходимый для выпуска этой стратегически важной продукции, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона. "ОАО "Соликамский магниевый завод" начало строительство инфраструктуры комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы (РЗМ). Планируется, что разделительный комплекс объемом около 2,5 тысяч тонн РЗМ в год заработает на промплощадке ОАО "СМЗ" в 2029 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что концепция проекта предполагает высокий уровень автоматизации и роботизации - внедрение "безлюдных" технологий, повышение производительности и экологической безопасности. "Строительство разделительного комплекса решит стратегическую для российской высокотехнологичной промышленности задачу извлечения наиболее востребованных РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим) и традиционных РЗМ легкой группы (лантан и церий). Это обеспечит сырьевой суверенитет и сформирует в "Росатоме" полную технологическую цепочку – от добычи сырья и производства РЗМ до продукции высоких переделов в виде РЗМ-магнитов, элементов электромобилей и ветрогенераторов", - поясняется в сообщении. Вывод на рынок отечественных РЗМ магнитной группы должен обеспечить более устойчивые поставки сырья для производства магнитов и снизить зависимость от импорта, отмечает пресс-служба. Сырьем для производства редкоземельных металлов на СМЗ является лопаритовый концентрат, который горнорудный дивизион "Росатома" добывает на "Ловозерском горно-обогатительном комбинате" в Мурманской области. "Соликамский магниевый завод" производит магний с 1936 года. С 1958 года там начались работы по выделению редкоземельных металлов из лопаритового концентрата. Сегодня СМЗ обеспечивает производство всех соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, росатом, соликамский магниевый завод