https://1prime.ru/20261125/snegopad-875519383.html

Снегопад может быть уважительной причиной для опоздания на работу, заявила ФНПР

Снегопад может быть уважительной причиной для опоздания на работу, заявила ФНПР - 25.11.2026, ПРАЙМ

Снегопад может быть уважительной причиной для опоздания на работу, заявила ФНПР

Снегопад может стать уважительной причиной для опоздания на работу, если из-за непогоды возникли пробки и был перекрыт единственный путь к офису, рассказали РИА | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:50+0300

2026-11-25T08:50+0300

2026-11-25T08:54+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снегопад может стать уважительной причиной для опоздания на работу, если из-за непогоды возникли пробки и был перекрыт единственный путь к офису, рассказали РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "Если снегопад вызвал транспортный коллапс и перекрыл работнику единственную возможность добраться до работы, то снегопад, конечно, суд признает уважительной причиной в случае трудового спора. Тем более - если снегопад будет признан стихийным бедствием", - сказали специалисты правового департамента. Там уточнили, что в любом случае сотруднику следует предпринять все зависящие от него меры, чтобы вовремя известить работодателя о задержке и ее причине. Работник при необходимости может предоставить документальное подтверждение того, что непогода действительно парализовала движение транспорта. Специалисты отметили, что это могут быть, например, скриншоты об оповещении экстренных служб, документы от транспортных компаний о задержке или отмене рейсов, справки от дорожных и коммунальных служб.

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бизнес, общество , россия, работа