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Снегопад вызвал отмену 37 рейсов из столичных аэропортов

Снегопад вызвал отмену 37 рейсов из столичных аэропортов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Снегопад вызвал отмену 37 рейсов из столичных аэропортов

Снегопад вызвал отмену 37 рейсов из столичных аэропортов, 40 вылетов задержаны более чем на два часа, сообщил Минтранс РФ. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:01+0300

2026-11-25T16:01+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снегопад вызвал отмену 37 рейсов из столичных аэропортов, 40 вылетов задержаны более чем на два часа, сообщил Минтранс РФ. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода. "Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы, несмотря на продолжающийся снегопад. По данным на 15.00 мск в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" выполнено 538 рейсов. Задержаны более чем на два часа – 40 рейсов, отменено – 37 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. "Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - добавили в Минтрансе. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей..

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