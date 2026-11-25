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В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T03:40+0300
2026-11-25T03:40+0300
2026-11-25T03:40+0300
бизнес
сочи
росавиация
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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