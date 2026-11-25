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Ограничения на взлетно-посадочные операции ввели на полосе аэропорта в Сочи

Ограничения на взлетно-посадочные операции ввели на полосе аэропорта в Сочи - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ограничения на взлетно-посадочные операции ввели на полосе аэропорта в Сочи

Ограничения на взлетно-посадочные операции ввели на одной из полос аэропорта Сочи из-за ослабления берегоукрепления русла реки Мзымта в связи с неблагоприятными | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:26+0300

2026-11-25T12:26+0300

2026-11-25T12:34+0300

бизнес

сочи

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СОЧИ, 25 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на взлетно-посадочные операции ввели на одной из полос аэропорта Сочи из-за ослабления берегоукрепления русла реки Мзымта в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает сочинский аэропорт."В связи с неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды в реке Мзымта произошло ослабление берегоукрепления русла. На период мониторинга принято решение об ограничениях на взлетно- посадочные операции на ВПП-2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта Сочи.Подчеркивается, что данное событие не влияет на безопасность полетов: рейсы выполняются по расписанию, взлетно-посадочные операции и работа аэропорта осуществляются в штатно.В аэропорту в настоящее время работает оперштаб, который координирует действия профильных служб для оперативного восстановления необходимого ограждения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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