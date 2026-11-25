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Сочи рассчитывает принять 390 тысяч туристов в новогодние праздники
Сочи рассчитывает принять 390 тысяч туристов в новогодние праздники - 25.11.2026, ПРАЙМ
Сочи рассчитывает принять 390 тысяч туристов в новогодние праздники
Сочи в новогодние праздники рассчитывает принять порядка 390 тысяч туристов, как и годом ранее, заявил глава Сочи Андрей Прошунин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:49+0300
2026-11-25T15:49+0300
2026-11-25T15:49+0300
туризм
бизнес
сочи
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СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Сочи в новогодние праздники рассчитывает принять порядка 390 тысяч туристов, как и годом ранее, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.
Он добавил, что туристический поток в Сочи по итогам 2026 года ожидается на уровне 7 миллионов человек.
"Готовность Сочи к зимнему сезону оцениваем как высокую. Несмотря на угрозы и вызовы, все сделаем для того, чтобы город принял гостей на самом высоком уровне. Ждем всех в Сочи, курорте федерального значения. В прошлом году порядка 390 тысяч человек посетили новогодние праздники. Я уверен, в этом году будет так же. Город Сочи к зимнему сезону 2026–2027 готов", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Он рассказал, что на курорте полным ходом идет подготовка к Новому году, чтобы туристы почувствовали сказочную атмосферу и отдохнули. На новогодних выходных традиционно запланировано много концертных и спортивных мероприятий.
Также местные власти к предстоящему зимнему сезону разработали для гостей курорта новую социально-ориентированную программу "Открытый Юг".
"В ней участвуют 5 тысяч номеров в сочинских санаториях и отелях. Стоимость проживания начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки, включая питание и оздоровительные услуги. Кто-то приезжает ради гор и снега, кто-то выбирает прогулки у моря, отдых в санатории и оздоровительные процедуры. Наша задача – создать условия, чтобы курорт был интересен в любое время года, и каждый мог найти здесь отдых по своим возможностям и предпочтениям", - отметил Прошунин.
По его словам, власти сделают все, чтобы гости курорта почувствовали себя безопасно и комфортно. Например, к приезду гостей будут готовы порядка 4 тысяч парковочных мест. Также в городе сейчас внедряются интеллектуальные транспортные системы, которые помогут справиться с нагрузками на дорожную сеть, особенно с учетом приезда большого количества туристов.
сочи
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туризм, бизнес, сочи
СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Сочи в новогодние праздники рассчитывает принять порядка 390 тысяч туристов, как и годом ранее, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.
Он добавил, что туристический поток в Сочи по итогам 2026 года ожидается на уровне 7 миллионов человек.
"Готовность Сочи к зимнему сезону оцениваем как высокую. Несмотря на угрозы и вызовы, все сделаем для того, чтобы город принял гостей на самом высоком уровне. Ждем всех в Сочи, курорте федерального значения. В прошлом году порядка 390 тысяч человек посетили новогодние праздники. Я уверен, в этом году будет так же. Город Сочи к зимнему сезону 2026–2027 готов", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Он рассказал, что на курорте полным ходом идет подготовка к Новому году, чтобы туристы почувствовали сказочную атмосферу и отдохнули. На новогодних выходных традиционно запланировано много концертных и спортивных мероприятий.
Также местные власти к предстоящему зимнему сезону разработали для гостей курорта новую социально-ориентированную программу "Открытый Юг".
"В ней участвуют 5 тысяч номеров в сочинских санаториях и отелях. Стоимость проживания начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки, включая питание и оздоровительные услуги. Кто-то приезжает ради гор и снега, кто-то выбирает прогулки у моря, отдых в санатории и оздоровительные процедуры. Наша задача – создать условия, чтобы курорт был интересен в любое время года, и каждый мог найти здесь отдых по своим возможностям и предпочтениям", - отметил Прошунин.
По его словам, власти сделают все, чтобы гости курорта почувствовали себя безопасно и комфортно. Например, к приезду гостей будут готовы порядка 4 тысяч парковочных мест. Также в городе сейчас внедряются интеллектуальные транспортные системы, которые помогут справиться с нагрузками на дорожную сеть, особенно с учетом приезда большого количества туристов.