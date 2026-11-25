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Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине

Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине - 25.11.2026, ПРАЙМ

Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине

Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро, следует из решения,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:48+0300

2026-11-25T21:48+0300

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финансы

мировая экономика

украина

ес

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС."Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - говорится в документе.Из предусмотренной на 2027 год суммы 31,7 миллиарда евро направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, 6,65 миллиарда – на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, еще столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.

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финансы, мировая экономика, украина, ес