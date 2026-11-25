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Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине
Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине - 25.11.2026, ПРАЙМ
Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине
Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро, следует из решения,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:48+0300
2026-11-25T21:48+0300
2026-11-25T21:57+0300
финансы
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС."Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - говорится в документе.Из предусмотренной на 2027 год суммы 31,7 миллиарда евро направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, 6,65 миллиарда – на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, еще столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.
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финансы, мировая экономика, украина, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
Евросоюз одобрил 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине
Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - говорится в документе.
Из предусмотренной на 2027 год суммы 31,7 миллиарда евро направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, 6,65 миллиарда – на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, еще столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.