https://1prime.ru/20261125/spacex-875515953.html
SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT
SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT - 25.11.2026, ПРАЙМ
SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT
Пять директоров SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T01:40+0300
2026-11-25T01:40+0300
2026-11-25T01:40+0300
технологии
бизнес
рынок
spacex
tesla
financial times
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875515953.jpg?1795560039
ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Пять директоров SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать крупнейшим слиянием в истории, сообщает Financial Times.
"SpaceX и Tesla доверили пяти директорам судьбу крупнейшего слияния в истории: им предстоит согласовать условия потенциального объединения стоимостью 3,5 триллиона долларов и успеть завершить сделку до конца года", — пишет издание.
По данным газеты, обе публичные компании сформировали специальные комитеты для ведения переговоров. В них вошли три представителя Tesla и два представителя SpaceX, которых сочли не имеющими прямой финансовой заинтересованности в исходе сделки.
Financial Times называет имена пяти директоров: Рулофа Боты и Рэнди Глейна от SpaceX, а также Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга от Tesla.
"Все пятеро давно связаны с Маском, и перед ними стоит непростая задача: определить, каким образом можно объединить два масштабных бизнеса, заручиться поддержкой акционеров и защитить себя от судебных исков инвесторов", — отмечает издание.
Как сообщает газета, специальные комитеты привлекли ведущих финансовых консультантов: SpaceX - Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla - Evercore. Им предстоит разработать базовые финансовые модели для переговоров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, рынок, spacex, tesla, financial times
Технологии, Бизнес, Рынок, SpaceX, Tesla, Financial Times
ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Пять директоров SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать крупнейшим слиянием в истории, сообщает Financial Times.
"SpaceX и Tesla доверили пяти директорам судьбу крупнейшего слияния в истории: им предстоит согласовать условия потенциального объединения стоимостью 3,5 триллиона долларов и успеть завершить сделку до конца года", — пишет издание.
По данным газеты, обе публичные компании сформировали специальные комитеты для ведения переговоров. В них вошли три представителя Tesla и два представителя SpaceX, которых сочли не имеющими прямой финансовой заинтересованности в исходе сделки.
Financial Times называет имена пяти директоров: Рулофа Боты и Рэнди Глейна от SpaceX, а также Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга от Tesla.
"Все пятеро давно связаны с Маском, и перед ними стоит непростая задача: определить, каким образом можно объединить два масштабных бизнеса, заручиться поддержкой акционеров и защитить себя от судебных исков инвесторов", — отмечает издание.
Как сообщает газета, специальные комитеты привлекли ведущих финансовых консультантов: SpaceX - Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla - Evercore. Им предстоит разработать базовые финансовые модели для переговоров.