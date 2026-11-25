https://1prime.ru/20261125/spacex-875515953.html

SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT

SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT - 25.11.2026, ПРАЙМ

SpaceX и Tesla ведут переговоры о возможном слиянии, пишет FT

Пять директоров SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T01:40+0300

2026-11-25T01:40+0300

2026-11-25T01:40+0300

технологии

бизнес

рынок

spacex

tesla

financial times

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ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Пять директоров SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать крупнейшим слиянием в истории, сообщает Financial Times. "SpaceX и Tesla доверили пяти директорам судьбу крупнейшего слияния в истории: им предстоит согласовать условия потенциального объединения стоимостью 3,5 триллиона долларов и успеть завершить сделку до конца года", — пишет издание. По данным газеты, обе публичные компании сформировали специальные комитеты для ведения переговоров. В них вошли три представителя Tesla и два представителя SpaceX, которых сочли не имеющими прямой финансовой заинтересованности в исходе сделки. Financial Times называет имена пяти директоров: Рулофа Боты и Рэнди Глейна от SpaceX, а также Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга от Tesla. "Все пятеро давно связаны с Маском, и перед ними стоит непростая задача: определить, каким образом можно объединить два масштабных бизнеса, заручиться поддержкой акционеров и защитить себя от судебных исков инвесторов", — отмечает издание. Как сообщает газета, специальные комитеты привлекли ведущих финансовых консультантов: SpaceX - Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla - Evercore. Им предстоит разработать базовые финансовые модели для переговоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, рынок, spacex, tesla, financial times