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Спрос на реструктуризацию кредитов в третьем квартале увеличился

Спрос на реструктуризацию кредитов в третьем квартале увеличился - 25.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на реструктуризацию кредитов в третьем квартале увеличился

Спрос на реструктуризацию кредитов в третьем квартале увеличился по сравнению со вторым кварталом 2026 года, сообщает Банк России. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:34+0300

2026-11-25T15:34+0300

2026-11-25T15:34+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на реструктуризацию кредитов в третьем квартале увеличился по сравнению со вторым кварталом 2026 года, сообщает Банк России. "Спрос на реструктуризацию кредитов по сравнению с вторым кварталом 2026 года увеличился: количество заявок от граждан выросло на 4,2% (главным образом выросло число заявок на реструктуризацию кредитов в рамках собственных программ), от МСП – на 14,5%", - говорится в сообщении. Согласно данным регулятора, в третьем квартале банки получили 1,4 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов от физлиц, из них 1,2 миллиона - по собственным программам банков, 206,6 тысячи - о предоставлении кредитных каникул и 23 тысячи - о предоставлении ипотечных каникул. Всего за период с января 2024 по сентябрь 2026 года российские банки получили 14,4 миллиона заявлений о реструктуризации. Банки одобрили 25,1% рассмотренных заявок (3,6 миллиона заявлений на сумму 1,8 триллиона рублей). "Среди основных причин отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул по закону является отсутствие подтверждения нахождения заемщика в трудной жизненной ситуации. В рамках собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных договоров, в частности, из‑за непредставления заемщиком подтверждающих документов, кроме того, заемщики часто сами отказываются от реструктуризации", - говорится в материалах ЦБ.

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финансы, банки, банк россии, мсп