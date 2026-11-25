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Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6%
Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6%
Средства физлиц в российских банках за октябрь увеличились на 0,6% после снижения на 0,1% в сентябре, юрлиц - также увеличились, на 0,9% после снижения на 0,4%... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:58+0300
2026-11-25T18:58+0300
2026-11-25T18:58+0300
банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за октябрь увеличились на 0,6% после снижения на 0,1% в сентябре, юрлиц - также увеличились, на 0,9% после снижения на 0,4% месяцем ранее, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора".
"После незначительного сокращения в августе-сентябре средства населения снова начали увеличиваться (+0,4 триллиона рублей, +0,6%)", - говорится в сообщении.
"Средства юрлиц увеличились на 0,6 триллиона рублей, +0,9% (-0,4% месяцем ранее). Основной рост в октябре пришелся на рублевые остатки на срочных депозитах (+3,4%, в том числе у нефтегазовых компаний", - отмечается в материале.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за октябрь увеличились на 0,6% после снижения на 0,1% в сентябре, юрлиц - также увеличились, на 0,9% после снижения на 0,4% месяцем ранее, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора".
"После незначительного сокращения в августе-сентябре средства населения снова начали увеличиваться (+0,4 триллиона рублей, +0,6%)", - говорится в сообщении.
"Средства юрлиц увеличились на 0,6 триллиона рублей, +0,9% (-0,4% месяцем ранее). Основной рост в октябре пришелся на рублевые остатки на срочных депозитах (+3,4%, в том числе у нефтегазовых компаний", - отмечается в материале.