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Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6%

Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Средства физлиц в банках за октябрь выросли на 0,6%

Средства физлиц в российских банках за октябрь увеличились на 0,6% после снижения на 0,1% в сентябре, юрлиц - также увеличились, на 0,9% после снижения на 0,4%... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за октябрь увеличились на 0,6% после снижения на 0,1% в сентябре, юрлиц - также увеличились, на 0,9% после снижения на 0,4% месяцем ранее, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". "После незначительного сокращения в августе-сентябре средства населения снова начали увеличиваться (+0,4 триллиона рублей, +0,6%)", - говорится в сообщении. "Средства юрлиц увеличились на 0,6 триллиона рублей, +0,9% (-0,4% месяцем ранее). Основной рост в октябре пришелся на рублевые остатки на срочных депозитах (+3,4%, в том числе у нефтегазовых компаний", - отмечается в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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