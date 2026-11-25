https://1prime.ru/20261125/ssha-875523821.html

СМИ: в США задержали нелегала, выигравшего миллион долларов в лотерею

СМИ: в США задержали нелегала, выигравшего миллион долларов в лотерею - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: в США задержали нелегала, выигравшего миллион долларов в лотерею

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Бостоне нелегального мигранта из Сальвадора, который на прошлой неделе выиграл миллион... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:52+0300

2026-11-25T09:52+0300

2026-11-25T09:52+0300

общество

мировая экономика

сша

сальвадор

техас

ice

fox news

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875523821.jpg?1795589574

ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Бостоне нелегального мигранта из Сальвадора, который на прошлой неделе выиграл миллион долларов в лотерею штата Массачусетс, сообщил корреспондент телеканала Fox News Билл Мелугин со ссылкой на три источника в ведомстве. "По информации трех источников в ICE, сегодня ранним утром бостонское отделение ICE арестовало победителя государственной лотереи Массачусетса прошлой недели, выигравшего 1 миллион долларов, — мужчину, который, как мне сообщили, является нелегальным мигрантом из Сальвадора", - написал Мелугин в соцсети X. По данным источников журналиста, речь идет об Ариэле Антонио Веласкесе-Моралесе, который находился в розыске ICE. Впервые он незаконно пересек границу США в районе города Рома в штате Техас в 2013 году, а с апреля 2014 года в отношении него действовало постановление о депортации. Как сообщает журналист, 18 ноября руководство лотереи Массачусетса вручило мужчине чек на 1 миллион долларов, а три дня назад опубликовало на своей странице в Facebook* его фотографию с выигрышем. По информации Мелугина, при попытке задержания утром во вторник в Бостоне мужчина бросился бежать, однако сотрудники ICE быстро догнали и арестовали его. Согласно законам штата Массачусетс, для участия в лотерее и получения выигрыша не требуется американское гражданство или подтверждение легального статуса в США — достаточно лишь подтвердить достижение 18-летнего возраста.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

сша

сальвадор

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, сальвадор, техас, ice, fox news