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США потратят 2,8 миллиарда долларов на закупку самолетов-заправщиков Boeing

США потратят 2,8 миллиарда долларов на закупку самолетов-заправщиков Boeing - 25.11.2026, ПРАЙМ

США потратят 2,8 миллиарда долларов на закупку самолетов-заправщиков Boeing

Пентагон направит более 2,8 миллиарда долларов на закупку 15 самолетов-заправщиков KC-46A у американской корпорации Boeing, следует из официального уведомления... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:30+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Пентагон направит более 2,8 миллиарда долларов на закупку 15 самолетов-заправщиков KC-46A у американской корпорации Boeing, следует из официального уведомления оборонного ведомства США. "Подразделению Boeing Defense, Space & Security... присуждена модификация к ранее заключенному контракту на сумму 2 819 046 560 долларов на производство 15 самолетов KC-46A", - говорится в уведомлении. Согласно документу, работы будут выполняться в Сиэтле, их завершение ожидается к 30 июня 2030 года. Самолеты-заправщики KC-46A играют ключевую роль в операциях американской авиации на Ближнем Востоке, обеспечивая дозаправку американских истребителей в воздухе. По последним официальным данным Счетной палаты США, на вооружении американских ВВС насчитывается 103 самолета-заправщика KC-46A Pegasus.

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сша, boeing, оружие