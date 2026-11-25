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Акции Anthropic на предторгах в США дешевеют на 4%

Акции Anthropic на предторгах в США дешевеют на 4% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Акции Anthropic на предторгах в США дешевеют на 4%

Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предварительных торгах среды в США снижается на 4%, продолжая опускаться ниже цены... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:55+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предварительных торгах среды в США снижается на 4%, продолжая опускаться ниже цены размещения, следует из данных торгов. На предторгах в США по состоянию на 15.34 мск акции компании дешевели на 4,17% - до 78,41 доллара. Таким образом, стоимость может показать снижение четвертую торговую сессию подряд на пятый день торгов. Anthropic 19 ноября провел IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. На дебютных торгах акции подорожали на 17,1%, а затем дешевели три торговые сессии подряд. Суммарно за этот период снижение составило 15,7%. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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рынок, технологии, торги, сша, сан-франциско