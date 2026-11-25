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США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 20% на товары из Китая
США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 20% на товары из Китая - 25.11.2026, ПРАЙМ
США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 20% на товары из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины в размере 20% на ряд товаров из Китая, при этом совокупная ставка может... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T16:47+0300
мировая экономика
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины в размере 20% на ряд товаров из Китая, при этом совокупная ставка может достичь 45%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Для некоторых китайских товаров новые пошлины в размере 20% будут суммироваться с другими импортными пошлинами, в результате чего общая ставка составит 45%", - говорится в публикации.
Американский чиновник подчеркнул, что пошлины пока находятся на стадии предложения и не назвал конкретных сроков их возможного введения.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины в размере 20% на ряд товаров из Китая, при этом совокупная ставка может достичь 45%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Для некоторых китайских товаров новые пошлины в размере 20% будут суммироваться с другими импортными пошлинами, в результате чего общая ставка составит 45%", - говорится в публикации.
Американский чиновник подчеркнул, что пошлины пока находятся на стадии предложения и не назвал конкретных сроков их возможного введения.