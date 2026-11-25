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США предложили повысить импортные пошлины на товары из ЕС и других стран

США предложили повысить импортные пошлины на товары из ЕС и других стран - 25.11.2026, ПРАЙМ

США предложили повысить импортные пошлины на товары из ЕС и других стран

Администрация президента США Дональда Трампа предложила повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Администрация президента Дональда Трампа планирует повысить тарифы на китайские товары еще на 20% и повысить налоги на импорт товаров из Европейского союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и девяти других крупных торговых партнеров США", - пишет агентство. По словам чиновника, власти США перед повышением пошлин планируют опубликовать результаты анализа торговых практик всех 27 членов ЕС, 12 других стран, а также Тайваня.

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мировая экономика, бизнес, сша, тайвань, вашингтон, дональд трамп, ес