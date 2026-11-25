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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза - 25.11.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T17:10+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 203 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 1,5 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 197,5 тысячи заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось на 95 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,697 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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мировая экономика, общество , сша
Мировая экономика, Общество , США
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 203 тысячи.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 1,5 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 197,5 тысячи заявок.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось на 95 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,697 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.