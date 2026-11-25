https://1prime.ru/20261125/ssha-875549636.html

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза - 25.11.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T17:10+0300

мировая экономика

общество

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875549636.jpg?1795615805

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 203 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 1,5 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 197,5 тысячи заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось на 95 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,697 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша