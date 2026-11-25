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СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС

СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:50+0300

2026-11-25T16:50+0300

2026-11-25T16:50+0300

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии предложения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Пошлины все еще находятся на стадии предложения, и четкие сроки их возможного введения не были обозначены", - говорится в публикации.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, ес