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СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС
СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС - 25.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: США пока не определили сроки введения новых пошлин против Китая и ЕС
Администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:50+0300
2026-11-25T16:50+0300
2026-11-25T16:50+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пока не определила сроки введения новых пошлин против Китая, ЕС и других стран, эти меры остаются на стадии предложения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
"Пошлины все еще находятся на стадии предложения, и четкие сроки их возможного введения не были обозначены", - говорится в публикации.
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Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС