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США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15%
США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15% - 25.11.2026, ПРАЙМ
США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15%
Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:57+0300
2026-11-25T17:57+0300
2026-11-25T17:57+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда.
"Евросоюз: торговый представитель предлагает… рассмотреть возможность установления пошлин в размере 15% на все товары из ЕС… за исключением определенных видов продукции", - говорится в заявлении.
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Мировая экономика, США, ЕС
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда.
"Евросоюз: торговый представитель предлагает… рассмотреть возможность установления пошлин в размере 15% на все товары из ЕС… за исключением определенных видов продукции", - говорится в заявлении.