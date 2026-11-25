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США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15%

США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15% - 25.11.2026, ПРАЙМ

США предложили ввести пошлины на товары из ЕС на уровне 15%

Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:57+0300

2026-11-25T17:57+0300

2026-11-25T17:57+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий, говорится в заявлении офиса торгпреда. "Евросоюз: торговый представитель предлагает… рассмотреть возможность установления пошлин в размере 15% на все товары из ЕС… за исключением определенных видов продукции", - говорится в заявлении.

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