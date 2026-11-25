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Биржевая стоимость цинка опустилась ниже 3400 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка опустилась ниже 3400 долларов за тонну - 25.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость цинка опустилась ниже 3400 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка в мире падает почти на 2%, опустившись ниже 3400 долларов за тонну впервые с июня, следует из данных торгов. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:19+0300
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рынок
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в мире падает почти на 2%, опустившись ниже 3400 долларов за тонну впервые с июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.58 мск биржевая стоимость цинка снижается на 1,8% относительно предыдущего закрытия, до 3379,55 доллара за тонну - ниже 3400 долларов впервые с 26 июня.
С начала месяца цинк подешевел на 12%.
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рынок, торги
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в мире падает почти на 2%, опустившись ниже 3400 долларов за тонну впервые с июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.58 мск биржевая стоимость цинка снижается на 1,8% относительно предыдущего закрытия, до 3379,55 доллара за тонну - ниже 3400 долларов впервые с 26 июня.
С начала месяца цинк подешевел на 12%.