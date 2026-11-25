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Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России

Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России

Стоимость бензина на АЗС на неделе с 17 по 23 ноября снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии, следует из расчетов РИА Новости на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:25+0300

россия

бизнес

ингушетия

чечня

свердловская область

александр новак

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 17 по 23 ноября снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Чеченской Республике стал дешевле на 3%, а в Ингушетии - на 2,2%. В Рязанской и Свердловской областях цены опустились на 1,8%. Более чем на 1% стоимость топлива уменьшилась также в Туве и Дагестане. Еще в семи регионах России темпы снижения цен были ниже этого уровня. Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в среду. Он отметил, что власти делают максимально все возможное для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из-за рубежа.

ингушетия

чечня

свердловская область

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россия, бизнес, ингушетия, чечня, свердловская область, александр новак, росстат