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Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России
Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России - 25.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 17 по 23 ноября снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии, следует из расчетов РИА Новости на... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:16+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 17 по 23 ноября снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Чеченской Республике стал дешевле на 3%, а в Ингушетии - на 2,2%. В Рязанской и Свердловской областях цены опустились на 1,8%. Более чем на 1% стоимость топлива уменьшилась также в Туве и Дагестане. Еще в семи регионах России темпы снижения цен были ниже этого уровня. Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в среду. Он отметил, что власти делают максимально все возможное для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из-за рубежа.
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россия, бизнес, ингушетия, чечня, свердловская область, александр новак, росстат
РОССИЯ, Бизнес, Ингушетия, ЧЕЧНЯ, Свердловская область, Александр Новак, Росстат
Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России
Стоимость бензина на АЗС снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 17 по 23 ноября снизилась в 13 регионах России, сильнее всего в Чечне и Ингушетии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Чеченской Республике стал дешевле на 3%, а в Ингушетии - на 2,2%. В Рязанской и Свердловской областях цены опустились на 1,8%.
Более чем на 1% стоимость топлива уменьшилась также в Туве и Дагестане. Еще в семи регионах России темпы снижения цен были ниже этого уровня.
Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в среду. Он отметил, что власти делают максимально все возможное для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из-за рубежа.