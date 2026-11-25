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Стоимость мандаринов в России за неделю упала на 8,3%
Стоимость мандаринов в России за неделю упала на 8,3% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость мандаринов в России за неделю упала на 8,3%
Стоимость мандаринов на российском рынке за последнюю неделю упала на 8,3%, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:03+0300
2026-11-25T22:03+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость мандаринов на российском рынке за последнюю неделю упала на 8,3%, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
"За неделю цены снизились на 8,3%", - сказали в ассоциации.
При этом средние розничные цены на мандарины в Москве по данным на 13 ноября составили 274,2 рубля за килограмм, что на 2,9% ниже, чем месяцем ранее, добавили в Руспродсоюзе.
"Ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок выступают Турция, Китай, ЮАР, Марокко и Египет", - заключили в ассоциации.
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бизнес, россия, москва, турция, китай, руспродсоюз
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Руспродсоюз
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость мандаринов на российском рынке за последнюю неделю упала на 8,3%, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
"За неделю цены снизились на 8,3%", - сказали в ассоциации.
При этом средние розничные цены на мандарины в Москве по данным на 13 ноября составили 274,2 рубля за килограмм, что на 2,9% ниже, чем месяцем ранее, добавили в Руспродсоюзе.
"Ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок выступают Турция, Китай, ЮАР, Марокко и Египет", - заключили в ассоциации.