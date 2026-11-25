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Кассация оставила в силе приговор пилоту за жесткую посадку самолета в Сочи

Кассация оставила в силе приговор пилоту за жесткую посадку самолета в Сочи - 25.11.2026, ПРАЙМ

Кассация оставила в силе приговор пилоту за жесткую посадку самолета в Сочи

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений приговор экс-пилоту авиакомпании Smartavia Олега Ряполова за жесткую посадку самолета... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:04+0300

2026-11-25T12:04+0300

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САРАТОВ, 25 ноя – ПРАЙМ. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений приговор экс-пилоту авиакомпании Smartavia Олега Ряполова за жесткую посадку самолета в Сочи с причинением ущерба на сумму свыше 620 миллионов рублей, сообщает пресс-служба суда. Хвостовая часть Boeing 737-800, выполнявшего регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, 18 августа 2024 года коснулась взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту авиалайнера находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Ущерб был оценен в 622,5 миллиона рублей. Smartavia уволила пилота, а Подольский городской суд Московской области приговорил Ряполова к двум годам ограничения свободы, признав командира самолета виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (часть 1 статьи 263 УК РФ). "Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены или изменения судебных решений, поскольку выводы суда являются мотивированными как в части доказанности виновности Ряполова О.Б., так и в части квалификации его действий по ч. 1 ст. 263 УК РФ, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются проверенными в судебном заседании доказательствами, основаны на уголовном законе и сомнений не вызывают", - говорится в сообщении пресс-службы суда. В кассационной инстанции уточнили, что в жалобе защитник Ряполова просила отменить судебные решения и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, настаивая на невиновности осужденного. В обоснование своей позиции сторона защиты заявила, что воздушное судно было отправлено в полет с техническими неисправностями. Однако кассация посчитала, что назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному.

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бизнес, россия, общество , сочи, санкт-петербург, московская область