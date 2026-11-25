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Поставщик алкоголя отказался от иска к ресторанному бизнесу Лепса
Поставщик алкоголя отказался от иска к ресторанному бизнесу Лепса - 25.11.2026, ПРАЙМ
Поставщик алкоголя отказался от иска к ресторанному бизнесу Лепса
Суд в Московской области прекратил рассмотрение иска подмосковного ООО "Регион 50" к ресторанной компании "Лофт Групп", в которой 80% принадлежит певцу Григорию | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:04+0300
2026-11-25T12:04+0300
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Суд в Московской области прекратил рассмотрение иска подмосковного ООО "Регион 50" к ресторанной компании "Лофт Групп", в которой 80% принадлежит певцу Григорию Лепсу, на сумму более 237 тысяч рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, говорится в материалах, изученных РИА Новости. В иске, поданном в сентябре, "Регион 50" просил взыскать с ответчика более 215 тысяч рублей задолженности по договору поставки алкогольной продукции, а также пени за просрочку платежа. Иск был принят к рассмотрению в упрощенном порядке, но в ходе рассмотрения от истца поступило ходатайство с отказом от исковых требований. Причины отказа в материалах суда не указаны. Ранее суды Москвы и Московской области удовлетворили два иска из шести поданных осенью к "Лофт Групп". Так, в пользу подмосковного ООО "Ритейл Логистик", специализирующегося на оптовой торговле напитками, с компании Лепса было взыскано почти 123 тысячи рублей, по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Климовицкого – около 262 тысяч рублей. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности Климовицкого – "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков". Еще три иска на общую сумму около 381 тысячи рублей пока не рассмотрено. Компания "Лофт Групп" за прошлый год получила чистый убыток почти в 234 миллиона рублей, свидетельствуют также данные сервиса "БИР-Аналитик".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Суд в Московской области прекратил рассмотрение иска подмосковного ООО "Регион 50" к ресторанной компании "Лофт Групп", в которой 80% принадлежит певцу Григорию Лепсу, на сумму более 237 тысяч рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В иске, поданном в сентябре, "Регион 50" просил взыскать с ответчика более 215 тысяч рублей задолженности по договору поставки алкогольной продукции, а также пени за просрочку платежа.
Иск был принят к рассмотрению в упрощенном порядке, но в ходе рассмотрения от истца поступило ходатайство с отказом от исковых требований. Причины отказа в материалах суда не указаны.
Ранее суды Москвы и Московской области удовлетворили два иска из шести поданных осенью к "Лофт Групп".
Так, в пользу подмосковного ООО "Ритейл Логистик", специализирующегося на оптовой торговле напитками, с компании Лепса было взыскано почти 123 тысячи рублей, по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Климовицкого – около 262 тысяч рублей.
По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности Климовицкого – "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков".
Еще три иска на общую сумму около 381 тысячи рублей пока не рассмотрено.
Компания "Лофт Групп" за прошлый год получила чистый убыток почти в 234 миллиона рублей, свидетельствуют также данные сервиса "БИР-Аналитик".