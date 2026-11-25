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Суд подтвердил взыскание 23 миллионов рублей с "Вкусно – и точка"

Суд подтвердил взыскание 23 миллионов рублей с "Вкусно – и точка" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание 23 миллионов рублей с "Вкусно – и точка"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску столичного департамента городского имущества... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:30+0300

2026-11-25T15:30+0300

2026-11-25T15:30+0300

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску столичного департамента городского имущества взыскала с ООО "Система ПБО", владеющего сетью "Вкусно – и точка", около 23 миллионов рублей по договору аренды ресторана на Арбате. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд в среду отклонил апелляционную жалобу ответчика на принятое в июле решение Арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Изначально в иске, поданном в марте, истец просил взыскать с ответчика около 365 миллионов рублей задолженности по договору аренды от 28 января 1992 года за период с 1 октября 2012 по 8 декабря 2025 года и более 48 миллионов рублей пени за период с 6 февраля 2024 по 8 декабря 2025 года. В итоге судом первой инстанции было взыскано около 21 миллиона рублей долга и чуть более 2 миллионов рублей пени. Как ранее пояснил в суде истец, арендатор произвел реконструкцию здания, после чего его площадь увеличилась на 589 квадратных метров. В прошлом году этот же суд обязал "Систему ПБО" заключить допсоглашение к договору аренды, в котором учтена новая площадь помещения начиная с 2007 года. При этом задолженность по арендной плате, которая, по мнению истца, подлежит взысканию ретроспективно, возникла только с 2012 года, до этого была переплата. Он уточнил, что об увеличении площади собственник узнал только в 2024 году. Представитель ответчика заявил, что арендатор (на тот момент – совместное советско-канадское предприятие "МоскваМакдоналдс") получил полуразрушенное здание в 1991 году и к 2001 году реконструировал его, в результате чего произошло увеличение площади. В 2007 году эта дополнительная площадь была поставлена на учет, однако ресторан ее никогда не использовал и в аренду она не сдавалась. По словам юриста, арендатор сам создал новые площади, которые "условно говоря, подарил городу", город эти площади "каким-то образом" оформил в собственность, а теперь хочет взыскивать за них арендную плату. Ответчик также заявил, что ему непонятен расчет истца – ни долга, ни пени. Кроме того, по его словам, пропущен срок исковой давности. Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Это сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции она получает от более чем 100 отечественных поставщиков.

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бизнес, россия, москва, александр говор, mcdonald's