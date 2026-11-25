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Суд привлек блогера Влада А4 к иску о продаже его мерча на маркетплейсе

Суд привлек блогера Влада А4 к иску о продаже его мерча на маркетплейсе - 25.11.2026, ПРАЙМ

Суд привлек блогера Влада А4 к иску о продаже его мерча на маркетплейсе

Арбитражный суд Москвы привлек белорусское ООО "ЧетыреАЧетыре-Плюс" блогера Владислава Бумаги (Влад А4) в статусе третьего лица к делу по иску компании "СП... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:43+0300

2026-11-25T15:43+0300

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек белорусское ООО "ЧетыреАЧетыре-Плюс" блогера Владислава Бумаги (Влад А4) в статусе третьего лица к делу по иску компании "СП Райтс Сервисез" к индивидуальному предпринимателю Михаилу Кочергину о взыскании компенсации за продажу на маркетплейсе товаров, маркированных объектами интеллектуальной собственности истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец, процессуальный правопреемник компании "ЧетыреАЧетыре-Плюс", считает, что ответчиком были нарушены его права на два товарных знака "Влад Бумага" и "Влад А4", а также на серию произведений изобразительного искусства в стиле мультипликационных картинок. Истец просит взыскать с ответчика более 6,3 миллиона рублей. В связи с привлечением нового участника слушания отложены на февраль. Суд первой инстанции рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении "СП Райтс Сервисез" сообщила, что Кочергин с января по август 2021 года продал 5240 единиц товара, который он считает контрафактным, - свитшоты, носки, футболки, худи, шорты и тому подобное. Две инстанции иск отклонили. Так, арбитражный суд Москвы проверил указанные в иске 14 артикулов и обнаружил на маркетплейсе только два из них. При этом изображения на товарах суд не признал идентичными знакам и произведениям истца. Так, установил суд, на шортах, которые продавал ответчик, было обозначение Vlad A4. Элемент А4 является неохраняемым, а второе слово выполнено на латинице, а не на кириллице, как в бренде истца, подчеркивалось в решении. Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно указал на недоказанность принадлежности истцу прав на спорные объекты, так как суду была передана только копия договора уступки прав. Суд по интеллектуальным правам в мае удовлетворил кассационную жалобу компании "СП Райтс Сервисез" и отменил судебные акты двух инстанций, отправив дело на новое рассмотрение. СИП отметил, что в рассмотренных ранее аналогичных спорах права истца на эти же объекты интеллектуальной собственности уже были доказаны.

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