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Суд привлек ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг к спору о продаже Bell Integrator

Суд привлек ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг к спору о продаже Bell Integrator - 25.11.2026, ПРАЙМ

Суд привлек ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг к спору о продаже Bell Integrator

Арбитражный суд Москвы привлек Банк России, Минфин РФ и Росфинмониторинг в статусе третьих лиц к спору по иску Champion Group LC к IT-компании "Софтлайн" о... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:52+0300

2026-11-25T19:52+0300

2026-11-25T19:52+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России, Минфин РФ и Росфинмониторинг в статусе третьих лиц к спору по иску Champion Group LC к IT-компании "Софтлайн" о взыскании задолженности по сделке купли-продажи разработчика программного обеспечения Bell Integrator. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, новые участники привлечены по инициативе самого суда. Суд отложил слушания на 15 февраля. Как пояснил на предварительном заседании в среду представитель Champion Group, эта зарегистрированная в Сент-Китс и Невис компания продала Bell Integrator связанной с ответчиком эмиратской Niltasoft Computers Trading. Покупатель обязательства по оплате исполнил не полностью, при этом "Софтлайн" является его поручителем. В иске Champion Group просит взыскать с ответчика задолженность в размере более 15 миллионов долларов, а также проценты за просрочку и за пользование чужими денежными средствами. Представитель ответчика пояснил, что затруднения с платежами возникли из-за санкционных ограничений. По словам юриста, российская компания предлагала несколько вариантов расчетов, в том числе в рублях, но ответа на свои предложения не получила. Ранее суд отказал Champion Group, просившей принять обеспечительные меры в виде ареста активов ответчика в пределах суммы иска. До этого в "Софтлайне", комментируя иск, сообщили, что финальный платеж продавцу был отложен "в связи с действующими ограничениями на трансграничные расчеты и требованиями валютного регулирования". В то же время "Софтлайн" подтвердил намерение осуществить платеж. Как подчеркивала компания, "вопрос касается исключительно определения правового и технически исполнимого механизма проведения расчетов в текущих регуляторных условиях". В 2023 году со ссылкой на финансовый отчет компании сообщалось, что Softline приобрела группу компаний Bell Integrator примерно за 5,9 миллиарда рублей. Группа компаний Softline, основанная в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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бизнес, россия, москва, софтлайн, softline, банк россии