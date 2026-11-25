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Максимальная сумма пособия по больничному вырастет до 239 тысяч рублей

Максимальная сумма пособия по больничному вырастет до 239 тысяч рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Максимальная сумма пособия по больничному вырастет до 239 тысяч рублей

Максимальная сумма пособия по больничному за полный календарный месяц в 2027 году в России вырастет до 239 тысяч рублей, сообщил председатель Социального фонда... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:38+0300

2026-11-25T12:38+0300

2026-11-25T12:38+0300

общество

россия

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная сумма пособия по больничному за полный календарный месяц в 2027 году в России вырастет до 239 тысяч рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Вырастет стоимость одного дня на больничном (в 2027 году - ред.). Максимальная сумма больничного за полный календарный месяц теперь может составлять 239 тысяч рублей", - сказал Чирков в ходе заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

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общество , россия, сергей чирков, социальный фонд