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Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в РФ составит 95,5 тысячи рублей в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

общество

россия

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в РФ составит 95,5 тысячи рублей в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком - до 95,5 тысячи рублей (в 2027 году - ред)", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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общество , россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации