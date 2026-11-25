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Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в РФ составит 95,5 тысячи рублей в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:15+0300
2026-11-25T13:15+0300
2026-11-25T13:15+0300
общество
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в РФ составит 95,5 тысячи рублей в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком - до 95,5 тысячи рублей (в 2027 году - ред)", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Общество , РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации