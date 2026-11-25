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В Таиланде ужесточат борьбу с иностранцами, ведущими бизнес через подставных лиц

В Таиланде ужесточат борьбу с иностранцами, ведущими бизнес через подставных лиц - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Таиланде ужесточат борьбу с иностранцами, ведущими бизнес через подставных лиц

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил в среду о дальнейшем ужесточении борьбы против иностранцев, ведущих бизнес в Таиланде через подставных лиц из | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:56+0300

2026-11-25T20:56+0300

2026-11-25T20:56+0300

бизнес

мировая экономика

таиланд

мвд

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БАНГКОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил в среду о дальнейшем ужесточении борьбы против иностранцев, ведущих бизнес в Таиланде через подставных лиц из числа местных граждан в нарушение Закона страны об иностранном бизнесе. "Правительство активизирует усилия по ликвидации сетей номинальных владельцев, которые используют правовые лазейки и системы перекрестного владения акциями для сокрытия иностранного владения бизнесом и собственностью", - заявил глава правительства, слова которого приводит газета "Крунгтхеп Тхуракит" ("Бизнес Бангкока"), выступая перед полицейскими в Главном управлении национальной полиции. Премьер-министр, который одновременно занимает пост министра внутренних дел страны, подчеркнул, что полиция Таиланда на всех уровнях, полицейское иммиграционное бюро, департамент развития бизнеса министерства торговли (инстанция, регистрирующая предприятия – ред.) и департамент провинциального управления МВД совместно расследуют деятельность иностранцев, нарушающих закон, и их сообщников из числа граждан Таиланда, на имена которых формально записываются доли участия в предприятиях, реально принадлежащие иностранцам. По словам главы правительства, теперь к расследованиям подключится и Земельный департамент, куда будут подаваться заявления о правонарушениях, связанных с нелегальным в Таиланде владением землей иностранными гражданами. "При обнаружении мошеннических или обманных действий власти будут арестовывать или замораживать активы, а также инициировать уголовное преследование. Иностранным гражданам, совершившим правонарушения, грозит депортация, а те, кто получил гражданство Таиланда, могут быть его лишены в соответствии с действующим законодательством", - сказал Чанвиракун. Стопроцентно принадлежащий иностранцам бизнес в Таиланде в большинстве сфер деятельности запрещен, а в тех сферах, где это возможно, облагается высокими налогами, кроме предприятий, получивших льготы Бюро инвестиций страны и работающих в сферах, которые поддерживает государство. Большинство предприятий с участием иностранцев по закону должны соответствовать норме, при которой иностранные граждане владеют не более чем 49% долей участия в зарегистрированной компании. В этом случае компания считается таиландским предприятием и существует по законам, которые регулируют и деятельность стопроцентно местных фирм. Однако во многих случаях иностранные граждане являются фактически единственными вкладчиками бизнеса, и при этом 51% долей участия, то есть "тайской квоты", номинально принадлежит гражданам Таиланда, которые либо являются наемными работниками предприятия, либо вообще не имеют к нему отношения и становятся "акционерами" компании за деньги по предложению адвоката, который занимается регистрацией фирмы. Если в крупном бизнесе "номинальная схема" используется редко, то в малом и среднем бизнесе она широко распространена, причем ее сразу предлагают таиландские адвокаты при регистрации предприятия. Кампания по борьбе с "номинальными схемами" началась в Таиланде по инициативе премьер-министра Чанвиракуна с момента прихода его правительства к власти. В ходе кампании за последний год были арестованы десятки иностранных граждан, в том числе около 10 россиян, сотни иностранцев находятся под подозрением по текущим делам об использовании номинальных акционеров.

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бизнес, мировая экономика, таиланд, мвд