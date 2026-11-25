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Таиланд ужесточит законодательство о борьбе с распространением наркотиков

Таиланд ужесточит законодательство о борьбе с распространением наркотиков - 25.11.2026, ПРАЙМ

Таиланд ужесточит законодательство о борьбе с распространением наркотиков

Правительство Таиланда готовит ужесточение законодательства о борьбе с распространением наркотиков, заявил в среду премьер-министр и министр внутренних дел... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:05+0300

2026-11-25T21:05+0300

2026-11-25T21:05+0300

общество

таиланд

бангкок

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БАНГКОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Правительство Таиланда готовит ужесточение законодательства о борьбе с распространением наркотиков, заявил в среду премьер-министр и министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун, выступая перед полицейскими в Главном управлении национальной полиции в Бангкоке. "Мы будем вводить презумпцию хранения наркотиков с целью продажи для всех дел о наркотиках вне зависимости от количества изъятых у подозреваемого веществ. Даже одна таблетка, например, амфетамина, будет рассматриваться как основание для подозрений о хранении наркотика для продажи, а не для личного пользования", - заявил глава правительства, слова которого приводит газета "Крунгтхеп Тхуракит" ("Бизнес Бангкока"). Премьер подчеркнул, что соответствующий проект изменений к законодательству об обороте наркотиков уже внесен в парламент Таиланда. "В тюрьмах Таиланда хватит места для всех нарушителей закона", - также заявил он. Действующее в настоящее время законодательство четко разделяет хранение наркотиков для личного пользования и хранение для продажи, причем наказанием для лиц, хранивших запрещенные вещества в малом количестве для личного пользования, нередко становится направление на принудительное лечение от наркозависимости. Хранение наркотиков для продажи наказывается тюремным заключением, срок которого зависит от количества и категории изъятых веществ.

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общество , таиланд, бангкок