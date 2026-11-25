https://1prime.ru/20261125/taksist-875532927.html
Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы
Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы - 25.11.2026, ПРАЙМ
Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы
Обвинение потребовало до пяти лет тюремного заключения для стамбульского таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:28+0300
2026-11-25T12:28+0300
2026-11-25T12:28+0300
стамбул
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СТАМБУЛ, 25 ноя - ПРАЙМ. Обвинение потребовало до пяти лет тюремного заключения для стамбульского таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал AHaber. "Стамбульская генпрокуратура обвинила водителя Хайреттина А. в мошенничестве и потребовала заключить его под стражу на срок от 1 года до 5 лет", - передает канал. Водитель отверг все обвинения и заявил, что подписал протокол в участке, не ознакомившись с его содержанием. В июне иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов по актуальному на тот момент курсу). Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов). Стамбульская палата таксистов в июне сообщила РИА Новости, что лишила лицензии водителя. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысячи лир (почти 2100 долларов), сообщал в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан. Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования в таксимаршруток на восемь человек.
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стамбул, турция, туризм
СТАМБУЛ, 25 ноя - ПРАЙМ. Обвинение потребовало до пяти лет тюремного заключения для стамбульского таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал AHaber.
"Стамбульская генпрокуратура обвинила водителя Хайреттина А. в мошенничестве и потребовала заключить его под стражу на срок от 1 года до 5 лет", - передает канал.
Водитель отверг все обвинения и заявил, что подписал протокол в участке, не ознакомившись с его содержанием.
В июне иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов по актуальному на тот момент курсу). Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов).
Стамбульская палата таксистов в июне сообщила РИА Новости, что лишила лицензии водителя.
Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысячи лир (почти 2100 долларов), сообщал в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования в таксимаршруток на восемь человек.