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Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы

Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Обманувшему иностранца на 150 долларов таксисту в Стамбуле грозит 5 лет тюрьмы

Обвинение потребовало до пяти лет тюремного заключения для стамбульского таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:28+0300

2026-11-25T12:28+0300

2026-11-25T12:28+0300

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 25 ноя - ПРАЙМ. Обвинение потребовало до пяти лет тюремного заключения для стамбульского таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал AHaber. "Стамбульская генпрокуратура обвинила водителя Хайреттина А. в мошенничестве и потребовала заключить его под стражу на срок от 1 года до 5 лет", - передает канал. Водитель отверг все обвинения и заявил, что подписал протокол в участке, не ознакомившись с его содержанием. В июне иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов по актуальному на тот момент курсу). Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов). Стамбульская палата таксистов в июне сообщила РИА Новости, что лишила лицензии водителя. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысячи лир (почти 2100 долларов), сообщал в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан. Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования в таксимаршруток на восемь человек.

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стамбул, турция, туризм