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Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе - 25.11.2026, ПРАЙМ

Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:18+0300

2026-11-25T08:18+0300

2026-11-25T08:18+0300

ормузский пролив

сша

иран

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах у южного и восточного побережий Ормузского пролива, их машинные отделения загорелись", - говорится в сообщении Press TV в Telegram-канале. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.

ормузский пролив

сша

иран

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ормузский пролив, сша, иран