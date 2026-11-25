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Как продать технологию и не продать самостоятельность

Как продать технологию и не продать самостоятельность - 25.11.2026, ПРАЙМ

Как продать технологию и не продать самостоятельность

Все знают притчу: дай человеку рыбу — и он будет сыт день, научи ловить — будет сыт всю жизнь. Обычно ее рассказывают с позиции голодающего. Но у того, кто... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T05:05+0300

2026-11-25T05:05+0300

2026-11-25T05:05+0300

мнения аналитиков

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китай

оаэ

сколково

технологии

экспорт

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Все знают притчу: дай человеку рыбу — и он будет сыт день, научи ловить — будет сыт всю жизнь. Обычно ее рассказывают с позиции голодающего. Но у того, кто ловит рыбу на продажу, финал другой: научил покупателя — остался без клиента.Именно в такой ситуации сегодня оказывается российский разработчик, выходящий на дружественные рынки. Он рассчитывает на долгосрочный доход, а заказчик хочет как можно быстрее обходиться без внешней помощи. Это естественно: для государства способность освоить и воспроизвести технологию часто важнее, чем просто ее купить.Поэтому предмет сделки шире, чем софт или станок. По сути, стороны договариваются, сколько самостоятельности продавец готов передать и сколько она стоит. Разберем четыре рынка — четыре модели сделки.Китай: ставка на локальное производство. Здесь ценят технологическую самостоятельность, поэтому рабочая модель — сотрудничество с местным партнером, чаще через лицензию. Ключевой вопрос: что лицензиат сможет делать с компонентом дальше — встраивать, дорабатывать, производить, распространять. Это нужно фиксировать заранее.ОАЭ: технология должна создавать местную ценность. Заказчику важно, появятся ли вместе с технологией местный сервис, подготовленные специалисты, рабочие места и заказы для локальных поставщиков. Практический путь — участие в программе In-Country Value и построение проекта так, чтобы он создавал устойчивую ценность внутри страны.Мексика: политическая близость не заменяет экономику. По предварительным данным Национального института статистики и географии Мексики, в 2025 году на США пришлось 83,7% ненефтяного товарного экспорта страны. Поэтому мексиканский завод оценивает технологию с оглядкой на североамериканских заказчиков. Обещать "простой доступ к рынку США" — ошибка. Лучше предлагать измеримую пользу: снижение брака, расхода воды и энергии, сокращение простоев. И учитывать обязательства покупателя перед другими партнерами — они могут сделать сделку невыгодной.Бразилия: важна не только цена, но и финансирование. Программа Nova Indústria Brasil связывает цифровую трансформацию с развитием национального производства, а BNDES Finame финансирует покупку бразильского оборудования. Импортный продукт может проиграть не по цене, а по условиям кредита. Отсюда — лицензирование, совместная адаптация или производство с местным партнером. Но партнер должен приносить реальную ценность: заказчиков, испытательную площадку, инженеров или сервис. Посредник с местным адресом ничего из этого не заменяет.Общий принцип четырех рынков прост: преимущество получает тот, кто делает сильнее местное производство, сервис или промышленную кооперацию. Поставщик получает выручку, страна-покупатель — технологическую самостоятельность. Хорошая экспортная сделка строится не на формуле "мы продаем, вы покупаете", а на ответе на вопрос: какую роль российская технология займет в производственной системе заказчика через несколько лет?Зачем экспортеру господдержка. Аргументы здесь объективны. Во-первых, к 2030 году Россия должна увеличить несырьевой неэнергетический экспорт минимум на две трети к уровню 2023-го — экспортер напрямую участвует в этой задаче. Во-вторых, институты развития уже включены в процесс: по данным Фонда "Сколково", его резиденты в 2025 году экспортировали решения на 11 миллиардов рублей. В-третьих, экспорт технологии затрагивает сразу несколько правовых режимов — экспортный контроль, валютное регулирование, интеллектуальную собственность двух стран, санкционные ограничения. У команды из двадцати инженеров нет своего юридического департамента, а у институтов развития он есть. Их задача — не просто выдать субсидию, а помочь компании войти на сложный рынок без фатальных ошибок.Автор: Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group

мексика

китай

оаэ

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Иван Родионов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875489114_218:0:1071:853_100x100_80_0_0_8aa314b393a62989638bfd67d50f6984.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Родионов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875489114_218:0:1071:853_100x100_80_0_0_8aa314b393a62989638bfd67d50f6984.jpg

мнения аналитиков, мексика, китай, оаэ, сколково, технологии, экспорт