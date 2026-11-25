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Суд в Москве рассмотрит иск владельцев группы "Технониколь" к Польше
Суд в Москве рассмотрит иск владельцев группы "Технониколь" к Польше - 25.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве рассмотрит иск владельцев группы "Технониколь" к Польше
Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит иск совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и... | 25.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит иск совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков. Солидарными соответчиками Польши в иске указаны Bank Polski, швейцарский производитель цемента и других стройматериалов Holcim AG, Holcim Polska и Чеслав Станислав Рыбак, бывший принудительный управляющий компаний Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным польских властей, являются Колесников и Рыбаков. Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых (более 9,2 миллиарда рублей по курсу на 19 мая, это дата за неделю до подачи иска), а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 июля 2025 года по дату фактической выплаты (более 1,3 миллиарда рублей на 19 мая). Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе суда, истцы взыскивают денежные средства "в качестве возмещения причиненного вреда", а также "проценты за неправомерное удержание денежных средств". Суд на предварительном заседании в августе отклонил ходатайство истцов о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд ранее привлек к делу в качестве третьих лиц Банк России, прокуратуру Москвы и Росфинмониторинг. Учредители группы "Технониколь" находятся в санкционном списке Польши, и страна ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service. "Технониколь" - крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Колесниковым и Рыбаковым. Сеть "Технониколь" насчитывает более 100 торговых отделений в России, Казахстане и Белоруссии. Руководитель направления "Минеральная изоляция" компании "Технониколь" Василий Ткачев говорил в 2023 году, что заводы группы располагались в Великобритании, Италии, Германии, Польше и Литве. По его словам, "после начала спецоперации отношение ухудшилось к компании в Великобритании и Польше", при этом бизнес в Великобритании был продан, а в Польше актив на тот момент был заморожен.
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бизнес, польша, великобритания, москва, банк россии, росфинмониторинг
Бизнес, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Банк России, Росфинмониторинг
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит иск совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков.
Солидарными соответчиками Польши в иске указаны Bank Polski, швейцарский производитель цемента и других стройматериалов Holcim AG, Holcim Polska и Чеслав Станислав Рыбак, бывший принудительный управляющий компаний Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным польских властей, являются Колесников и Рыбаков.
Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых (более 9,2 миллиарда рублей по курсу на 19 мая, это дата за неделю до подачи иска), а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 июля 2025 года по дату фактической выплаты (более 1,3 миллиарда рублей на 19 мая).
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе суда, истцы взыскивают денежные средства "в качестве возмещения причиненного вреда", а также "проценты за неправомерное удержание денежных средств".
Суд на предварительном заседании в августе отклонил ходатайство истцов о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Суд ранее привлек к делу в качестве третьих лиц Банк России, прокуратуру Москвы и Росфинмониторинг.
Учредители группы "Технониколь" находятся в санкционном списке Польши, и страна ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service.
"Технониколь" - крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Колесниковым и Рыбаковым. Сеть "Технониколь" насчитывает более 100 торговых отделений в России, Казахстане и Белоруссии.
Руководитель направления "Минеральная изоляция" компании "Технониколь" Василий Ткачев говорил в 2023 году, что заводы группы располагались в Великобритании, Италии, Германии, Польше и Литве. По его словам, "после начала спецоперации отношение ухудшилось к компании в Великобритании и Польше", при этом бизнес в Великобритании был продан, а в Польше актив на тот момент был заморожен.