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Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026
Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026 - 25.11.2026, ПРАЙМ
Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:10+0300
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казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АСТАНА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в Международной конференции AI Journey 2026", - говорится в сообщении.
В аэропорту Токаева встретили официальные лица правительства России.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.
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россия, москва, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
АСТАНА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в конференции AI Journey 2026, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в Международной конференции AI Journey 2026", - говорится в сообщении.
В аэропорту Токаева встретили официальные лица правительства России.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.