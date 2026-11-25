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Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане

Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане - 25.11.2026, ПРАЙМ

Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане

"Яндекс" является одним из основных работодателей в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T23:01+0300

2026-11-25T23:01+0300

2026-11-25T23:01+0300

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

яндекс

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" является одним из основных работодателей в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. "Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие", - сказал Токаев на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, яндекс