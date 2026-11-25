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Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане
Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане - 25.11.2026, ПРАЙМ
Токаев назвал "Яндекс" одним из основных работодателей в Казахстане
"Яндекс" является одним из основных работодателей в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T23:01+0300
2026-11-25T23:01+0300
2026-11-25T23:01+0300
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
яндекс
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" является одним из основных работодателей в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане.
"Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие", - сказал Токаев на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
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казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, яндекс
КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Яндекс
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" является одним из основных работодателей в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане.
"Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие", - сказал Токаев на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.