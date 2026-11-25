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Путин: товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит миллиард долларов
Путин: товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит миллиард долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Путин: товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит миллиард долларов
Товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит 1 миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:57+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит 1 миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин. Султан Брунея Хассанал Болкиах прибыл в Россию с государственным визитом. "У нас развиваются торгово-экономические связи, хотя объем пока скромный, но все-таки тенденции очень хорошие. В этом году у нас будет оборот свыше миллиарда долларов, созданы хорошие предпосылки для развития в будущем, имею ввиду, прежде всего, наше сотрудничество в области финансовых отношений, это дает нам возможности развивать контакты по всем линиям", - сказал Путин на переговорах с лидером Брунея.
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россия, владимир путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит 1 миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин.
Султан Брунея Хассанал Болкиах прибыл в Россию с государственным визитом.
"У нас развиваются торгово-экономические связи, хотя объем пока скромный, но все-таки тенденции очень хорошие. В этом году у нас будет оборот свыше миллиарда долларов, созданы хорошие предпосылки для развития в будущем, имею ввиду, прежде всего, наше сотрудничество в области финансовых отношений, это дает нам возможности развивать контакты по всем линиям", - сказал Путин на переговорах с лидером Брунея.