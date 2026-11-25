https://1prime.ru/20261125/tovarooborot-875558702.html

Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД

Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД - 25.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД

Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, также наращивается и встречный поток инвестиций, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:14+0300

2026-11-25T20:14+0300

2026-11-25T20:14+0300

россия

оаэ

мид рф

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875558702.jpg?1795626853

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, также наращивается и встречный поток инвестиций, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. "Углубляется сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. С высокими темпами растет товарооборот, наращивается встречный поток инвестиций", - сказал Борисенко по случаю 55-летней годовщины образования ОАЭ.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, мид рф, мид