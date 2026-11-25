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Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД
Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД - 25.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, заявил замглавы МИД
Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, также наращивается и встречный поток инвестиций, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:14+0300
2026-11-25T20:14+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, также наращивается и встречный поток инвестиций, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.
"Углубляется сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. С высокими темпами растет товарооборот, наращивается встречный поток инвестиций", - сказал Борисенко по случаю 55-летней годовщины образования ОАЭ.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ растет высокими темпами, также наращивается и встречный поток инвестиций, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.
"Углубляется сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. С высокими темпами растет товарооборот, наращивается встречный поток инвестиций", - сказал Борисенко по случаю 55-летней годовщины образования ОАЭ.