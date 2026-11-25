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Трамп заявил о готовности превентивно помиловать главу Nvidia

Трамп заявил о готовности превентивно помиловать главу Nvidia - 25.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о готовности превентивно помиловать главу Nvidia

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности превентивно помиловать оказавшегося в центре скандала главу Nvidia Дженсена Хуанга, но выразил сомнения, что в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:49+0300

2026-11-25T10:49+0300

2026-11-25T10:49+0300

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

nvidia

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НЬЮ-ЙОРК, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности превентивно помиловать оказавшегося в центре скандала главу Nvidia Дженсена Хуанга, но выразил сомнения, что в этом будет необходимость. "Такой вариант всегда есть, но не думаю, что в этом будет необходимость", - сказал американский лидер в интервью изданию New York Post, говоря о том, готов ли он превентивно помиловать Хуанга. Трамп также выразил уверенность в том, что Хуангу на предстоящих слушаниях в конгрессе не придется апеллировать к пятой поправке к конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя. "Я всегда считал его на 100% честным и, знаете, очень умным человеком", - добавил Трамп. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными. На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в конгрессе США.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, nvidia