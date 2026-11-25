https://1prime.ru/20261125/tramvaj-875540073.html
Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя
Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя - 25.11.2026, ПРАЙМ
Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Беспилотный трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта в среду успешно выполнил тестовый заезд без водителя на... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875540073.jpg?1795605043
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Беспилотный трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта в среду успешно выполнил тестовый заезд без водителя на полигоне СПб ГУП "Горэлектротранс" перед переходом предприятия к разработке модели нового поколения, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрационный проезд показали журналистам. Вагон самостоятельно прошел маршрут, распознав сигналы светофора, положение стрелки, ограничение скорости и препятствие на рельсах.
Прототип создали на основе четырехлетнего опыта работы "умных" трамваев в городе. Передние датчики машинного зрения позволяют системе как страховать водителя в нештатных ситуациях, так и вести трамвай полностью автономно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Беспилотный трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта в среду успешно выполнил тестовый заезд без водителя на полигоне СПб ГУП "Горэлектротранс" перед переходом предприятия к разработке модели нового поколения, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрационный проезд показали журналистам. Вагон самостоятельно прошел маршрут, распознав сигналы светофора, положение стрелки, ограничение скорости и препятствие на рельсах.
Прототип создали на основе четырехлетнего опыта работы "умных" трамваев в городе. Передние датчики машинного зрения позволяют системе как страховать водителя в нештатных ситуациях, так и вести трамвай полностью автономно.