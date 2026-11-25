https://1prime.ru/20261125/tramvaj-875540073.html

Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя

Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя - 25.11.2026, ПРАЙМ

Беспилотный трамвай с автопилотом успешно выполнил тестовый заезд без водителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Беспилотный трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта в среду успешно выполнил тестовый заезд без водителя на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:10+0300

2026-11-25T14:10+0300

2026-11-25T14:10+0300

бизнес

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Беспилотный трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта в среду успешно выполнил тестовый заезд без водителя на полигоне СПб ГУП "Горэлектротранс" перед переходом предприятия к разработке модели нового поколения, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрационный проезд показали журналистам. Вагон самостоятельно прошел маршрут, распознав сигналы светофора, положение стрелки, ограничение скорости и препятствие на рельсах. Прототип создали на основе четырехлетнего опыта работы "умных" трамваев в городе. Передние датчики машинного зрения позволяют системе как страховать водителя в нештатных ситуациях, так и вести трамвай полностью автономно.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия