https://1prime.ru/20261125/tramvaj-875543885.html

Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей

Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Комплекс работ по созданию и оснащению экспериментального высокоавтоматизированного трамвая в Санкт-Петербурге оценивается в | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:12+0300

2026-11-25T15:12+0300

2026-11-25T15:12+0300

бизнес

промышленность

санкт-петербург

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875543885.jpg?1795608734

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Комплекс работ по созданию и оснащению экспериментального высокоавтоматизированного трамвая в Санкт-Петербурге оценивается в 150 миллионов рублей, сообщил начальник управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП "Горэлектротранс" Павел Поляков. "Сейчас 150 миллионов рублей будет стоить весь комплекс работ. Дальше будут производиться работы по дооснащению трамвайного вагона, оцифровке карт, доработке программного обеспечения, и на выходе мы получим уже готовое техническое решение, готовое к тиражированию", — сказал Поляков журналистам. По его словам, в отличие от действующего прототипа с передними датчиками и двумерной картой, новый вагон на базе модели "Богатырь-М" получит сенсоры с круговым обзором на 360 градусов, лидар и трехмерную карту маршрута с точностью позиционирования до нескольких сантиметров.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, санкт-петербург