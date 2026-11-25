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Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей
Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
Экспериментальный трамвай в Петербурге обойдется в 150 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Комплекс работ по созданию и оснащению экспериментального высокоавтоматизированного трамвая в Санкт-Петербурге оценивается в | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:12+0300
2026-11-25T15:12+0300
2026-11-25T15:12+0300
бизнес
промышленность
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Комплекс работ по созданию и оснащению экспериментального высокоавтоматизированного трамвая в Санкт-Петербурге оценивается в 150 миллионов рублей, сообщил начальник управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП "Горэлектротранс" Павел Поляков.
"Сейчас 150 миллионов рублей будет стоить весь комплекс работ. Дальше будут производиться работы по дооснащению трамвайного вагона, оцифровке карт, доработке программного обеспечения, и на выходе мы получим уже готовое техническое решение, готовое к тиражированию", — сказал Поляков журналистам.
По его словам, в отличие от действующего прототипа с передними датчиками и двумерной картой, новый вагон на базе модели "Богатырь-М" получит сенсоры с круговым обзором на 360 градусов, лидар и трехмерную карту маршрута с точностью позиционирования до нескольких сантиметров.
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бизнес, промышленность, санкт-петербург
Бизнес, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Комплекс работ по созданию и оснащению экспериментального высокоавтоматизированного трамвая в Санкт-Петербурге оценивается в 150 миллионов рублей, сообщил начальник управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП "Горэлектротранс" Павел Поляков.
"Сейчас 150 миллионов рублей будет стоить весь комплекс работ. Дальше будут производиться работы по дооснащению трамвайного вагона, оцифровке карт, доработке программного обеспечения, и на выходе мы получим уже готовое техническое решение, готовое к тиражированию", — сказал Поляков журналистам.
По его словам, в отличие от действующего прототипа с передними датчиками и двумерной картой, новый вагон на базе модели "Богатырь-М" получит сенсоры с круговым обзором на 360 градусов, лидар и трехмерную карту маршрута с точностью позиционирования до нескольких сантиметров.