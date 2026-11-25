https://1prime.ru/20261125/tret-875519153.html

Опрос показал предпочтения зумеров при выборе подработки

Опрос показал предпочтения зумеров при выборе подработки - 25.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал предпочтения зумеров при выборе подработки

Треть молодых людей в России выберут любимое кафе или магазин для подработки даже при меньшей оплате труда за смену, говорится в исследовании "Авито Подработки" | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:47+0300

2026-11-25T08:47+0300

2026-11-25T08:51+0300

бизнес

россия

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молодежь

работа

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Треть молодых людей в России выберут любимое кафе или магазин для подработки даже при меньшей оплате труда за смену, говорится в исследовании "Авито Подработки" и "Авито Рекламы", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Среди молодежи 18-24 лет 37% готовы предпочесть любимое место даже при менее выгодных финансовых условиях", - говорится в исследовании. При этом среди россиян всех возрастов, 13% респондентов выберут любимое заведение, даже если в другом предложат значительно большее вознаграждение, еще 13% - если разница в оплате будет небольшой. Еще 20% опрошенных выберут любимое заведение только при равном или более высоком вознаграждении. Главным дополнительным преимуществом подработки в любимом бренде 26% россиян назвали возможные бонусы - скидки, питание или продукцию компании. Еще 24% респондентов заявили, что их привлекает знакомая обстановка, в которой было бы спокойнее выходить на первую смену. Каждый пятый человек отметил знание товаров или меню, которое помогло бы быстрее разобраться в задачах, столько же указали на доверие к компании на основе личного положительного покупательского опыта. Возможность узнать внутренние процессы магазина или кафе и стать частью понравившейся команды отметили по 16% опрошенных. "При этом россияне обращают внимание не только на собственный опыт покупок, но и на условия работы, которые могут оценить со стороны", - объясняют аналитики. Так, 30% респондентов могли бы заинтересоваться подработкой, заметив комфортную обстановку, чистоту и удобное оборудование. Для 28% важно уважительное отношение руководителя к команде, для 27% - доброжелательное общение между сотрудниками. Еще по 24% обращают внимание на четкую организацию рабочих процессов и готовность команды помогать друг другу и новичкам. Положительные отзывы сотрудников имеют значение для 21% опрошенных. Исследование показало, что 44% россиян обычно выбирают одни и те же магазины и кафе, которые им нравятся, еще 29% имеют несколько предпочтительных мест, но посещают и другие. При этом среди молодежи 18-24 лет половина регулярно возвращается в любимые заведения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , молодежь, работа