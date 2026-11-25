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В ЦБ рассказали о трансформации рынка микрофинансовых организаций
В ЦБ рассказали о трансформации рынка микрофинансовых организаций - 25.11.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о трансформации рынка микрофинансовых организаций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Рынок микрофинансовых организаций (МФО) проходит этап очередной трансформации, становясь более сложноорганизованным, сообщил | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:40+0300
2026-11-25T13:40+0300
2026-11-25T13:40+0300
финансы
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Рынок микрофинансовых организаций (МФО) проходит этап очередной трансформации, становясь более сложноорганизованным, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"О том, как мы видим рынок сегодня: во-первых, очередная, мне кажется, трансформация происходит. Она, как любая трансформация, на первый взгляд, не очевидна... Как меняется рынок? Он становится более сложноорганизованным", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Так, по его словам, сегодня на микрофинансовом рынке помимо двух его классических моделей, кредитования бизнеса и коротких займов, появляются гибридные модели кредитования, когда МФО входит в экосистему маркетплейсов, активно участвует в поддержке предпринимателей на этих маркетплейсах, в поддержке потребления, уточнил зампред.
Он также отметил, что благодаря этому системно растет доля предпринимательских займов в общем объеме тех займов, которые предоставляют микрофинансовые организации.
"Рынок потребительского микрофинансирования также развивается. Он делает сейчас больше крен в сторону более, таких, долгосрочных займов, в том числе работают связки с банками", - заключил Мамута.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Рынок микрофинансовых организаций (МФО) проходит этап очередной трансформации, становясь более сложноорганизованным, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"О том, как мы видим рынок сегодня: во-первых, очередная, мне кажется, трансформация происходит. Она, как любая трансформация, на первый взгляд, не очевидна... Как меняется рынок? Он становится более сложноорганизованным", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Так, по его словам, сегодня на микрофинансовом рынке помимо двух его классических моделей, кредитования бизнеса и коротких займов, появляются гибридные модели кредитования, когда МФО входит в экосистему маркетплейсов, активно участвует в поддержке предпринимателей на этих маркетплейсах, в поддержке потребления, уточнил зампред.
Он также отметил, что благодаря этому системно растет доля предпринимательских займов в общем объеме тех займов, которые предоставляют микрофинансовые организации.
"Рынок потребительского микрофинансирования также развивается. Он делает сейчас больше крен в сторону более, таких, долгосрочных займов, в том числе работают связки с банками", - заключил Мамута.