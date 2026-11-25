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В ЦБ назвали самую часто встречающуюся проблему на рынке ломбардов
В ЦБ назвали самую часто встречающуюся проблему на рынке ломбардов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В ЦБ назвали самую часто встречающуюся проблему на рынке ломбардов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Самая часто встречающаяся проблема на рынке ломбардов - это частичное отсутствие уведомлений россиян об их праве на... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
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финансы
россия
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Самая часто встречающаяся проблема на рынке ломбардов - это частичное отсутствие уведомлений россиян об их праве на получение разницы между обязательствами по займу и продажной ценой залога, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"В отношении ломбардов я бы обратил внимание на самую часто встречающуюся проблему. Это то, что ломбарды не всегда уведомляют людей об их праве на получение разницы между обязательствами по займу и продажной ценой залога или заклада, который был предоставлен в ломбард", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
При этом зампред отметил, что есть ломбарды, которые наоборот делают такую практику позитивной. "Они смски направляют людям и пуш-уведомления в приложениях. Хотелось бы, чтобы эта практика стала общей", - добавил Мамута.
По его словам, количество жалоб в целом на кредитные кооперативы и ломбарды маленькое, потому что эти рынки достаточно изолированные, и у них - своя стабильная клиентская база.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Самая часто встречающаяся проблема на рынке ломбардов - это частичное отсутствие уведомлений россиян об их праве на получение разницы между обязательствами по займу и продажной ценой залога, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"В отношении ломбардов я бы обратил внимание на самую часто встречающуюся проблему. Это то, что ломбарды не всегда уведомляют людей об их праве на получение разницы между обязательствами по займу и продажной ценой залога или заклада, который был предоставлен в ломбард", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
При этом зампред отметил, что есть ломбарды, которые наоборот делают такую практику позитивной. "Они смски направляют людям и пуш-уведомления в приложениях. Хотелось бы, чтобы эта практика стала общей", - добавил Мамута.
По его словам, количество жалоб в целом на кредитные кооперативы и ломбарды маленькое, потому что эти рынки достаточно изолированные, и у них - своя стабильная клиентская база.