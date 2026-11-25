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ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование

ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Банк России будет применять надзорные меры к микрофинансовым организациям (МФО) из-за заключения договоров при наличии... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:44+0300

2026-11-25T14:44+0300

2026-11-25T14:44+0300

финансы

банки

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Банк России будет применять надзорные меры к микрофинансовым организациям (МФО) из-за заключения договоров при наличии самозоапрета на кредитование, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Почти миллион нарушений было выявлено, и они связаны с тем, что при заключении договоров не проводилась проверка самозапретов со стороны микрофинансовых организаций", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. "Я хочу сказать, что Банк России будет применять меры надзорного реагирования в частности несоблюдения требований по самозапрету", - добавил Кочетков. Согласно статистике ЦБ, 2,8 тысячи кредитных договоров было заключено при наличии самозапрета. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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