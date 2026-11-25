https://1prime.ru/20261125/tsb-875541899.html
ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование
ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование - 25.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет применять надзорные меры к МФО из-за самозапрета на кредитование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Банк России будет применять надзорные меры к микрофинансовым организациям (МФО) из-за заключения договоров при наличии... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:44+0300
2026-11-25T14:44+0300
2026-11-25T14:44+0300
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875541899.jpg?1795607070
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Банк России будет применять надзорные меры к микрофинансовым организациям (МФО) из-за заключения договоров при наличии самозоапрета на кредитование, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Почти миллион нарушений было выявлено, и они связаны с тем, что при заключении договоров не проводилась проверка самозапретов со стороны микрофинансовых организаций", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
"Я хочу сказать, что Банк России будет применять меры надзорного реагирования в частности несоблюдения требований по самозапрету", - добавил Кочетков.
Согласно статистике ЦБ, 2,8 тысячи кредитных договоров было заключено при наличии самозапрета.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Банк России будет применять надзорные меры к микрофинансовым организациям (МФО) из-за заключения договоров при наличии самозоапрета на кредитование, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Почти миллион нарушений было выявлено, и они связаны с тем, что при заключении договоров не проводилась проверка самозапретов со стороны микрофинансовых организаций", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
"Я хочу сказать, что Банк России будет применять меры надзорного реагирования в частности несоблюдения требований по самозапрету", - добавил Кочетков.
Согласно статистике ЦБ, 2,8 тысячи кредитных договоров было заключено при наличии самозапрета.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.