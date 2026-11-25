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Центробанк выявил случаи обхода МФО норм потребительского кредитования
Центробанк выявил случаи обхода МФО норм потребительского кредитования - 25.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк выявил случаи обхода МФО норм потребительского кредитования
Банк России выявил случаи обхода микрофинансовыми организациями (МФО) норм потребительского кредитования, среди нарушений зафиксированы выдача кредитных линий... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:46+0300
2026-11-25T15:46+0300
2026-11-25T15:54+0300
финансы
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России выявил случаи обхода микрофинансовыми организациями (МФО) норм потребительского кредитования, среди нарушений зафиксированы выдача кредитных линий на срок более тысячи лет, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок одну тысячу с лишним лет", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Среди обходов норм потребительского кредитования Кочетков также выделил случаи выдачи займов россиянам под видом финансирования предпринимательской деятельности. "Мы фиксируем на сегодняшний день, что 127 компаний, с нашей точки зрения, маскируют выдачи займов гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности", - добавил он. Согласно его презентации, более 19 миллиардов рублей выданных займов искусственно переведено в кредитный потребительский кооператив с рынка МФО без проверки самозапрета, расчета показателя долговой нагрузки и без соблюдения требований по макропруденциальным лимитам.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России выявил случаи обхода микрофинансовыми организациями (МФО) норм потребительского кредитования, среди нарушений зафиксированы выдача кредитных линий на срок более тысячи лет, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок одну тысячу с лишним лет", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Среди обходов норм потребительского кредитования Кочетков также выделил случаи выдачи займов россиянам под видом финансирования предпринимательской деятельности.
"Мы фиксируем на сегодняшний день, что 127 компаний, с нашей точки зрения, маскируют выдачи займов гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности", - добавил он.
Согласно его презентации, более 19 миллиардов рублей выданных займов искусственно переведено в кредитный потребительский кооператив с рынка МФО без проверки самозапрета, расчета показателя долговой нагрузки и без соблюдения требований по макропруденциальным лимитам.