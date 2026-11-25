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ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю

ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю

Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщает регулятор. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:33+0300

2026-11-25T18:33+0300

2026-11-25T18:33+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщает регулятор. "Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю. Базу сделок, используемых при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю, планируется расширить, синхронизировав начало сбора данных с началом торговых сессий на биржах", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Соответствующий проект указания размещен для оценки регулирующего воздействия. Проект также предполагает, что при установлении курсов валют будут учитываться сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности, в режиме адресных торгов на бирже.

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рынок, финансы, россия, банк россии