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ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю
ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю - 25.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю
Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщает регулятор. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:33+0300
2026-11-25T18:33+0300
2026-11-25T18:33+0300
рынок
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщает регулятор.
"Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю. Базу сделок, используемых при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю, планируется расширить, синхронизировав начало сбора данных с началом торговых сессий на биржах", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Соответствующий проект указания размещен для оценки регулирующего воздействия.
Проект также предполагает, что при установлении курсов валют будут учитываться сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности, в режиме адресных торгов на бирже.
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рынок, финансы, россия, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщает регулятор.
"Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю. Базу сделок, используемых при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю, планируется расширить, синхронизировав начало сбора данных с началом торговых сессий на биржах", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Соответствующий проект указания размещен для оценки регулирующего воздействия.
Проект также предполагает, что при установлении курсов валют будут учитываться сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности, в режиме адресных торгов на бирже.