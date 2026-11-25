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В Центробанке оценили перспективы роста ВВП России по итогам года

В Центробанке оценили перспективы роста ВВП России по итогам года - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Центробанке оценили перспективы роста ВВП России по итогам года

ВВП России по итогам года вырастет, нельзя сказать, что экономика страны сжимается, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:49+0300

2026-11-25T19:49+0300

2026-11-25T20:26+0300

финансы

россия

алексей заботкин

эльвира набиуллина

банк россии

росстат

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ВВП России по итогам года вырастет, нельзя сказать, что экономика страны сжимается, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "ВВП в целом в этом году по итогам года вырастет на не очень большую величину. Наш последний прогноз – 0,5-1%, но это в условиях, когда у нас с середины года из ВВП, из экономической активности довольно сильно вышли новые обстоятельства, связанные с выбытием части производственных мощностей, логистических возможностей и так далее", - сказал он в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят". "Поэтому говорить о том, что экономика как-то сжимается, об этом речи нет. У нас экономический рост остается положительным", - добавил зампред. Ранее в ноябре в Минэкономразвития сообщили, что темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%. Экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, свидетельствовала предварительная оценка Росстата. ВВП России по итогам текущего года вырастет в пределах 1%, несмотря на ущерб в отдельных отраслях экономики от атак, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания Госдумы в ноябре. В октябре ЦБ уточнил прогноз роста ВВП России в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%.

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финансы, россия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, банк россии, росстат, госдума